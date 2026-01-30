Une nouvelle maison France Services ouvre à La Poste d’Erbalonga

(Photos Gérard Baldocchi)





« Il était important d’étoffer le maillage dans le Cap Corse », explique Jean-Philippe Poma, directeur régional de La Poste en Corse. Ce vendredi matin a été inaugurée une nouvelle structure France Services au sein de La Poste d’Erbalonga, en présence de Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, et Patrick Sanguinetti, maire de Brando. Une ouverture qui doit permettre aux habitants du Cap Corse d’accéder à plusieurs services publics en un même lieu, tels que la direction générale des finances publiques, l’assurance maladie, la caisse nationale d’allocations familiales ou encore France Travail.





Pour le maire de Brando, cette structure constitue « un outil précieux pour les administrés dans les territoires ruraux ». « Les démarches administratives peuvent sembler complexes voire décourageantes, et la création de cette maison répond au besoin de rapprocher le service public du citoyen, tout en gardant le côté humain avec des agents au service des administrés. » Alors que la majorité des démarches administratives se font désormais en ligne, les maisons France Services ont pour objectif d’aider les 60 000 personnes qui rencontrent des difficultés avec les outils informatiques dans le département à effectuer leurs différentes démarches sans avoir à se déplacer trop loin de chez elles.





Rappelant que « nous avions une population qui devait faire plus de 20 minutes de trajet pour avoir accès à une maison France Services à Luri ou Patrimonio », le préfet a indiqué qu’« en mettant aujourd’hui une structure France Services à Erbalonga, nous couvrons l’ensemble du Cap Corse avec la possibilité pour chacun d’être à moins de 20 minutes d’une structure rassemblant une vingtaine de services ». « On a entendu pendant des années le thème du recul des services publics, notamment sur notre territoire, et les structures sont une réponse claire, concrète, et une inversion complète de cette logique. »





Pour Jean-Philippe Poma, le directeur régional de La Poste en Corse, dont le groupe possède 21 des France Services sur les 38 présents sur l’île, « les structures permettent de rapprocher les services administratifs des habitants du Cap Corse, tout en assurant des services par nos postiers qui sont assermentés avec une garantie de confidentialité ». Les maisons France Services sont en effet ouvertes au moins cinq jours par semaine sur une amplitude minimale de 24 heures hebdomadaires. À Erbalonga, deux agentes sont dédiées à l’accueil et l’accompagnement du public dans leurs démarches administratives. « C’est un outil de cohésion sociale au service des territoires, et l’objectif premier de La Poste, c’est de rapprocher la population des principaux services tout en assurant une cohésion sociale. »

