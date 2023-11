Une nouvelle éclosion de tortues caouannes sur la plage de Farinole

L'année en cours est en effet marquée par une augmentation inhabituelle des pontes de tortues Caouanne, et plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer ce phénomène. Le réchauffement climatique, avec ses températures record dans la Méditerranée est une piste plausible, offrant un environnement plus favorable à la reproduction de ces tortues. Cependant, d'autres facteurs, comme la modification des sites de ponte traditionnels, pourraient également influencer ce comportement inattendu.

Les experts estiment qu'il faudra du temps et des observations approfondies sur plusieurs années pour comprendre pleinement l'impact de cette surprenante série d'éclosions sur les populations de tortues Caouanne en Méditerranée.







C'est un phénomène exceptionnel qui soulève diverses questions parmi les spécialistes. Ce mardi, une nouvelle éclosion de tortillons Caouanne a été observée sur la plage de Farinole portant à au moins cinq le nombre de sites de ponte en Corse et à 13 cas recensés le long de la côte méditerranéenne française en 2023. `