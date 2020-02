Une nouvelle action d’Extinction Rebellion pour sensibiliser les bastiais au tri

Sur place, une dizaine d’ «activistes ».

«Le but était de monter que le tri est mal fait par les gens soit par lascia corre soit peut-être aussi par manque d’information » explique l’une d’elles. « Nous avons ramassé plusieurs sacs poubelles noirs dans les rues avoisinantes et vidé leur contenu. On a pu constaté qu’à l’intérieur ceux-ci contenaient bien des restes bio dégradables mais aussi beaucoup de déchets dits recyclables que l’on doit normalement mettre dans les poubelles jaunes, vertes ou bleues : bouteilles, emballages, papiers, plastiques. Après avoir fait nous-mêmes le tri sur place, sur les 50 kg que contenaient les sacs noirs, seuls 5 étaient censés pouvoir y être jetés. Les 45 autres kg restant étaient constitués de verre, papiers, plastiques, mégots, cartons. Aujourd’hui pourtant tout est fait pour que l’on puisse trier. Les gens doivent se responsabiliser car si le tri est correctement effectué le problème des déchets disparait, on gomme les problèmes sanitaires. Le tri doit être rigoureux». Un membre du mouvement soulignait aussi les conséquences de ce mauvais tri : «On s’aperçoit en ouvrant ces sacs du gaspillage fait. Or qui dit gaspillage, dit surproduction et sur consommation. Nous on demande la décroissance de la consommation. Certains hostiles au tri argumentent que ne pas trier est source d’emplois. C’est faux et c’est exactement le contraire. Le tri crée des emplois»





Autre sujet qui fâche Extinction Rebellion Corsica, les mégots. «Regardez ce que j’ai ramassé en venant de chez moi » s’insurge une autre militante tenant un sachet empli de mégots de cigarettes. « Un jour ou l’autre les mégots se retrouvent à la mer. Or on connait le pouvoir extraordinaire d’un mégot. Il contient 50 polluants ! Un seul mégot jeté à la mer pollue 500 litres d’eau. Là aussi il faut que les gens fassent des efforts et se fassent violence ».