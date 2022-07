Une jeune entreprise corse dispose de 4 bombardiers d'eau pour lutter contre les incendies

Entre 2017 et 2018, la Corse connaît de violents incendies et les moyens aériens pour lutter contre les feux de forêt manquent cruellement. À ce moment, Pierre Carlotti, pilote de chasse originaire de Propriano et de Balagne, deux régions régulièrement en proie aux flammes, ne peut pas rester les bras croisés. « Les bombardiers de l’époque qu’on appelait les Tracker étaient vieillissants, il y avait aussi un problème de maintenance sur les Canadair. Alors j’ai essayé de trouver une solution », raconte le pilote de chasse. L’homme regarde ce qui se fait dans les autres pays européens et prend l’exemple de ses voisins espagnols pour créer une société mettant à disposition des régions des bombardiers d'eau, leur équipage et toute la gestion opérationnelle.



C’est ainsi que née en 2020, « Aria Fire Fighting », la première entreprise privée corse basée à Corte, proposant une flotte de 4 bombardiers d'eau de type « Trush 710 » loués à une entreprise espagnole et 6 pilotes issus pour certain de la sécurité civile, pour les diriger et deux agents au sol. « J’ai voulu construire la société autour d’un savoir-faire opérationnel. Parmi les pilotes, certains ont plus de 3 000 heures de vol sur des feux de forêt », assure Pierre Carlotti. La création de l’entreprise vient aussi répondre à un marché ouvert en décembre 2020 par la Collectivité de Corse. Toutefois, avec la crise sanitaire, le projet est abandonné par la région par manque de fonds à la suite de la crise covid.



Moins onéreux



Si actuellement les régions ont gratuitement à disposition les Canadair de la Sécurité civile par le biais de l’État, sous-traiter une entreprise privée aurait plusieurs avantages selon Pierre Carlotti. « Si la Collectivité avait passé un marché avec nous, nous serions directement à disposition des pompiers et nous agirions donc beaucoup plus rapidement que les Canadair sur les feux naissants qui, eux, sont envoyés par l’État. On sait d’ailleurs qu’avec le réchauffement climatique il y en aura de plus en plus d’incendies », assure-t-il. De plus, à moins de 1 000 euros l’heure contre 16 000 euros pour une heure de vol d’un Canadair, pour le fondateur de la société, il n’y a pas de débat : « c’est beaucoup plus avantageux ».



N'ayant pas de débouchées sur son île, en 2022, c’est vers le continent que Pierre Carlotti met à disposition son expertise.

L’entreprise a passé un marché à 2,4 millions d’euros avec l’Hérault. Il permet à la région de disposer à Béziers de 4 bombardiers contenant chacun 2 800 litres d’eau pour stopper les feux naissants en alerte de 10 heures à 20 heures à .





Pour l’été, l’Ile-de-Beauté qui devra se passer des services de l’entreprise pourrait tout de même voir les avions de la société venir en renfort sur des incendies si l’Hérault le demandait.