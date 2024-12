“Une immense fierté” : Air Corsica a ramené le pape François à Rome

“C’est une immense fierté d’avoir transporté le pape François”, lance Stéphane Guaschi, commandant de bord chez Air Corsica. Du haut de ses 33 ans de carrière, il à eu le privilège de ramener le Saint Père d'Ajaccio à Rome "Chaque passager est un passager important, mais je pense que c'est le plus important de passager que j'ai jamais eu à bord, difficile de mieux faire. "

Ce dimanche soir, c’est lui qui était aux commandes de l’A320neo qui a ramené le Saint-Père à Rome, après une journée passée à Ajaccio. Un vol de 40 minutes qui restera un privilège immense pour les dirigeants de la compagnie. Un “honneur”, selon Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica : “C’est une grande fierté pour Air Corsica, qui est la compagnie des Corses et de la Corse. Je pense que l’ensemble des dirigeants et des salariés sont pleinement satisfaits et fiers d’avoir pu effectuer ce vol.”





Lorsque le Saint-Père est monté à bord de l’avion, les présidents Pierre Muracciole et Marie-Hélène Casanova-Servas ainsi que le pilote Stéphane Guaschi et ont été les premiers à le saluer. “Nous avons eu l’occasion de l’accueillir à bord lors de son arrivée dans l’avion, et nous avons pu nous entretenir brièvement avec lui en vol”, explique Stéphane Guaschi. C"’est un honneur d’être la première personne à l’accueillir à bord de notre A320neo”, lance Marie-Hélène Casanova-Servas. “On a affaire à quelqu’un d’extrêmement gentil, bienveillant, accessible. On ne peut qu’être ému une fois qu’on a parlé à notre pape.”