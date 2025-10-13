CorseNetInfos
Une dizaine de professionnels formés à l’hygiène alimentaire en Haute-Corse


La rédaction le Lundi 13 Octobre 2025 à 11:05

Une dizaine d’artisans bouchers, charcutiers et traiteurs de Haute-Corse ont participé il y a quelques jours à une journée de formation consacrée au Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH), obligatoire pour toute activité de transformation et de commercialisation de denrées alimentaires.



Organisée à la Maison des Artisans, au Parc Technologique d’Erbajolo à Bastia, cette session était proposée par le Syndicat des Bouchers Charcutiers Traiteurs de Haute-Corse, présidé par Louis Constant. Elle était animée par un formateur de l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande (ENSMV), en partenariat avec ARDATmv, Pôle d’Innovation.

Cette journée avait pour objectif d’aider les professionnels à mieux connaître et maîtriser la réglementation en matière d’hygiène, à appliquer les bonnes pratiques garantissant la sécurité sanitaire des produits et à se préparer efficacement aux contrôles des autorités compétentes.
À travers des apports théoriques, des exercices pratiques et de nombreux échanges, les participants ont renforcé leurs compétences afin d’assurer une qualité irréprochable dans leurs ateliers et leurs points de vente.

Par cette initiative, le Syndicat des Bouchers Charcutiers Traiteurs de Haute-Corse réaffirme son engagement à accompagner ses adhérents dans la montée en compétence et la mise en conformité de leurs pratiques, au service de la sécurité alimentaire.




