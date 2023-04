Une consultation publique pour réglementer les mouillages des super yachts sur la côte ouest de la Corse

«

Alors que la saison estivale approche, l’arrivée des yachts près des côtes corses est au cœur de toutes les attentions. Après la polémique née il y a quelques jours suite l’annonce de l’installation de deux coffres d’amarrage destinés aux yachts dans le Golfe d’Ajaccio, la préfecture maritime de Méditerranée a lancé le 7 avril une grande consultation publique dans l'optique d’établir un arrêté réglementantle mouillage et l’arrêt des navires de 24 mètres et plus au droit du littoral de la pointe de Lozari au Golfe de Roccapina« Le mouillage et l’arrêt des navire en mer Méditerranée sont au cœur de multiples enjeux, tant économiques, que sécuritaires ou encore environnementaux », souligne en préambule la préfecture maritime. Dans ce droit fil, au sein de son projet d’arrêté, elle pointe dans l’un des considérants « les études scientifiques montrant l’aggravation de la dégradation des herbiers de posidonie liée au mouillage des navires de grande taille » et réaffirme « la nécessité d’encadrer le mouillage et l’arrêt des navires (..) aux fins d’assurer la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, ainsi que la protection de l’environnement ». Par ailleurs, elle rappelle que « le mouillage s’entend comme le fait d’immobiliser le navire à l’aide d’une ancre reposant sur le fond de la mer » et précise de facto que « les navires pourront continuer à s’arrêter dans une zone interdite au mouillage si celle-ci est dotée d’équipements adéquats come des bouées, des zones de mouillages et d’équipements légers ou des coffres ».