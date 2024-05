Francis Stanzione à Bastia : une expo à apprécier jusqu'au 7 juin à l'Appuntu

L'univers de Francis Stanzione s'inspire de scènes de vie qu'il complète souvent de figures emblématiques (acteurs, chanteurs ou personnages de bandes dessinées) dans un registre pop art, street art.

Marseille, sa ville, l'Estaque, son village, la Corse, sa région d'adoption et ses voyages, composent souvent le décor de ses œuvres qu'il veut comme un clin d'œil à son vécu et à ses émotions.

Ses peintures se veulent optimistes, quelles que soient les évolutions sociétales. La beauté et l'humour restent le nerf de la guerre.