Bonifacio : Un tableau de Saint Isidore peint et offert par Hubert Canonici

La terre bonifacienne, ce « Piali » que des générations de paysans locaux, qu’ils aient été jardiniers, vignerons, éleveurs etc. avaient domestiqué, épierré, cultivé malgré le manque d’eau et un sol pas toujours favorable, retrouve petit à petit ses lettres de noblesse et ce, longtemps après les deux grandes guerres mondiales qui l’avaient condamné à un abandon quasi-total.





Ce renouveau de la campagne qui s’affirme par le retour de la vigne notamment, le maraichage, l’élevage et d’autres activités agricoles très souvent bio, a été brillamment mis en exergue avec l’organisation depuis trois ou quatre ans, mais d’une manière beaucoup plus affirmée cette année, par la fête des « Pialinchi » et la Sant’Isidoru qui sont les travailleurs de la campagne bonifacienne. Grâce au dynamisme et à la volonté d’un groupe de bénévoles à la tête desquels on citera, parmi les membres de la confrérie de Sainte Marie Madeleine : Étienne Serra, secrétaire et Marc Porcu, président et massaru, l’antique fête de Sant’Isidoru, le laboureur, a été remise à l’ordre du jour. Les différentes cérémonies qui ont marqué cet événement ont été suivies par des centaines de personnes, autochtones et touristes avec la participation de toutes les confréries bonifaciennes et celles venues d’autres régions de Corse. La messe de dimanche a été concélébrée en l’église de San Dumè, par le cardinal évêque de la Corse François Bustilo, assisté du Père Olivier, curé de Bonifacio et du secteur Sud-Corse.



Tout s‘est terminé par un repas copieux qui a réuni de nombreux convives dans l’ancienne chapelle de Santa Maria Madalena rénovée. À cette occasion, Hubert Canonici, a offert un magnifique tableau de Saint Isidore (70-50 cm) qu’il a peint pour la « Vénérabile Cunfraternità di Santa Maria Maddalena ». Le cardinal-Evêque n’a pas manqué de bénir l’œuvre après avoir chaleureusement félicité son auteur.

Les responsables ont voulu placer cette fête sous le signe de la fraternité et de la solidarité (les recettes du dimanche seront en partie reversées à l’association « Inseme »). Ils ont pleinement réussi.