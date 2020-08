Un voilier avec 5 personnes à bord secouru par la SNSM Propriano

MV le Dimanche 30 Août 2020 à 10:44

Ce samedi 29 août, vers 19 h 45, un voilier de 12 mètres a signalé être en difficulté près de la pointe de Capu Laurosu sur la commune de Propriano à la suite de conditions météorologiques difficiles.

Rapidement prises en charge par le SRA SNS 714 et par le patrouilleur de surveillance et de sauvetage du Valinco, les personnes (2 adultes et 3 enfants) et leur voilier ont été sécurisées et ramenées au port de Propriano.

