Un tour du monde chez soi en un an : Denis Orsini part de Pinarello pour un incroyable défi

Depuis son dernier sacre au championnat d’Italie, il y a deux ans, Denis Orsini n’a plus fait parler de lui. La raison ? Une fracture de fatigue au bassin, couplée à une pubalgie l’ont laissé sur le bord de la route il y a maintenant plus d’un an.

Alors que beaucoup d’hommes de son âge signeraient leur fin de carrière, le coureur de 49 ans ne compte pas baisser les bras avec ce tour du monde chez soi. “Je suis déterminé à réaliser ce challenge. Il s’agit presque d’un projet de vie. Faire un tour du monde de cette manière, j’y pense depuis mon adolescence”, se réjouit Denis Orsini.





Pour ce faire, l’athlète s’est donné pour objectif de parcourir entre 90 et 110 kilomètres par jour, en effectuant plusieurs boucles de 20 et 30 kilomètres, en partant de chez lui à Pinarello. “Le premier jour je partirais vers Bonifacio car c’est là que nous nous sommes mariés avec ma femme il y a 10 ans. Ensuite, mon parcours ne changera pas énormément, j'irai du côté de Zonza, parfois je longerai la côte”, explique l’ultra-marathonien. Il prévoit néanmoins un arrêt en décembre à Ajaccio, afin de rencontrer les membres de l'association. “J’ai toujours couru pour ce genre de cause, ça me touche beaucoup. D’autant plus avec ce qu’il m’est arrivé, je vois les choses d’un autre angle”, raconte Denis Orsini.



Certains penseront à l’ultime challenge du quarantenaire, mais celui qui a effectué le tour de Corse en 2014 ne compte pas s’arrêter là. “Cela ne sera pas mon dernier défi. C’est plutôt un projet de transition. J’ai encore l’ambition de pouvoir guérir et de reprendre la course un jour”.