Un sauvetage inattendu en montagne : un chien perdu, retrouvé par les forestiers-sapeurs de Conca

La semaine dernière, alors qu'ils étaient héliportés pour éteindre un feu provoqué par la foudre en montagne dans la commune, les forestiers-sapeurs de Conca ont vécu une aventure des plus singulières. Dans ce site isolé, ils ne s’attendaient certainement pas à croiser un compagnon à quatre pattes.



C’est en pleine intervention, dans cet environnement accidenté, qu’ils ont découvert un chien épuisé, portant une clochette et un collier. L’animal, visiblement stressé par son aventure solitaire, errait depuis plusieurs jours. Son propriétaire, qui le cherchait désespérément, a pu être rapidement localisé et prévenu grâce aux informations présentes sur le collier.



Fatigué mais sain et sauf, le chien n'a pas quitté les bras de Stéphane, l'un des forestiers-sapeurs, tout au long de la descente en hélicoptère. Après son périple en altitude, l'animal a retrouvé son maître pour des retrouvailles pleines d’émotion, rapportent par les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud sur leur page Facebook.