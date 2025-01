Un projet de sauvegarde redonne vie à la cerise de Valle-di-Mezzana

Depuis sa création en août 2004, l’association A Vaddinca place la jeunesse et la protection de l’environnement au cœur de ses priorités. Cet engagement se traduit aujourd’hui par un projet ambitieux : un verger conservatoire à Valle-di-Mezzana, village autrefois célèbre pour ses cerises pourpres.



Alors qu’elle menaçait de disparaître, a bughja, variété emblématique de cerise de la commune, a été sauvée grâce à cette initiative. Sur un terrain de 6 000 m² à l’entrée du village, 80 arbres fruitiers de 11 espèces différentes ont été plantés, dont deux types de cerisiers emblématiques : a naturale et a bughja. « Cette réalisation doit également pouvoir nous permettre d’accueillir un public lors d’un parcours éducatif qui lui fera découvrir quelques-unes de nos plus belles espèces, dans les meilleures conditions possibles », explique Stéphane Romani, président de l’association A Vaddinca.



Pour mener ce projet à bien, l’association a collaboré avec la pépinière régionale de Castelluccio. Cette coopération a permis de produire de jeunes plants de cerisiers et d’assurer la préservation génétique de cette variété unique. « C’est une véritable réserve génétique. La dispersion des variétés dans les différents vergers conservatoires permet de diminuer l’érosion génétique tout en évitant normalement les risques de destructions et de maladies », détaille Stéphane Romani.



Un projet au service du patrimoine et de l’économie

Ce programme, rendu possible par une subvention de 54 000 euros obtenue en 2020 grâce au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), s’inscrit dans une démarche environnementale et éducative. Symboliquement, ce sont les élèves de l’école du village qui ont planté les derniers arbres, le 17 janvier dernier; participant ainsi à la renaissance d’un trésor patrimonial..



Au-delà de ses ambitions patrimoniales et environnementales, le projet vise également des retombées économiques. Avec une demande croissante pour les produits locaux, les arbres fruitiers devraient générer des profits, notamment autour de la cerise, qui possède des qualités remarquables. « C’est une espèce reconnue pour ses vertus thérapeutiques : antioxydant naturel, anti-inflammatoire et excellent diurétique. Elle est naturellement riche en glucides, en vitamines, en calcium, en fer et en cuivre », souligne le président de l’association.



A bughja, trésor du siècle dernier, reprend ainsi racine pour fleurir à nouveau, symbole d’une agriculture durable et d’un patrimoine vivant.