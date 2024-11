Un premier foyer de fièvre catarrhale sérotype 3 confirmé en Corse

C’est une annonce qui ne fait que confirmer les craintes des éleveurs. Dans un communiqué, la préfecture de Corse annonce que les services de l’État ont reçu ce vendredi de la part du Laboratoire National de Référence, « la confirmation de la survenue d’un premier foyer de fièvre catarrhale ovine sérotype 3 (FCO3) en Corse ». « Ce foyer se situe dans la région du Sartenais. Deux autres cas de suspicions sont en cours d’investigation dans le Sud de l’île », précise la préfecture en annonçant que « le ministère en charge de l’agriculture communiquera dans le courant de la semaine prochaine sur l’évolution de la zone régulée pour la région Corse ».



Les services de l’État rappellent par ailleurs que la FCO « touche les ruminants (ovins, bovins et caprins dans une moindre mesure) », « se transmet par un insecte piqueur » et « n’est pas transmissible à l’Homme et n’affecte pas les denrées alimentaires ». Elle se traduit par différents symptômes tels qu’une fièvre élevée, une inflammation des muqueuses buccales et nasales, des boiteries dues à des lésions, une hypersalivation, un défaut d’hydratation ou encore une perte de poids et une diminution de la production laitière.



Pour lutter contre la propagation de ce sérotype virulent de la maladie, la préfecture invite par ailleurs à respecter quelques consignes : « Il est préconisé dans les cheptels de ruminants de vacciner dès que possible les animaux ; de désinsectiser les animaux (sauf si en lactation) et les installations dans les exploitations touchées ; de limiter et sécuriser les mouvements d’animaux dans les zones concernées ; de surveiller de manière accrue les élevages matin et soir (état général, comportement alimentaire/hydratation, production) ; et d’appeler votre vétérinaire sanitaire dès l’apparition de symptômes évocateurs ».



« Pour les ovins et bovins en Corse, l’État a constitué un stock de vaccins mis gratuitement à disposition des éleveurs. Ce vaccin permet de limiter les symptômes sur les animaux et les impacts économiques pour les élevages », ajoute la préfecture en appelant les éleveurs qui souhaitent vacciner leurs troupeaux via ce stock à « se rapprocher de leur vétérinaire sanitaire, seul habilité à commander les doses sur la plateforme dédiée ». « Le stock de l’État doit être ré-abondé dans les prochaines semaines », détaille encore la préfecture en indiquant qu’il est également possible d’acquérir les vaccins BLUEVAC 3 et BULTAVO 3 hors stocks de l’État, auprès des vétérinaires.