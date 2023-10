Un petit bout de Corse à Amsterdam du 23 au 25 novembre

Depuis cinq ans, les étudiants du master LEA (Langues Étrangères Appliquées) de l'Université de Corte réalisent chaque année un projet visant à promouvoir les produits corses à l'échelle internationale.

Après avoir mis en lumière les richesses de la Corse à Valence, Prague, puis Milan, l'édition de cette année met le cap sur Amsterdam. Intitulé "Fall in Corsica," le projet est mené par Sandy Rey-Pietri et Estelle Tallaric, qui ont sélectionné trois produits typiquement corses pour les présenter aux Pays-Bas : le miel, la clémentine et la noisette.





Mettre en avant les produits mais aussi les producteurs

Le projet, lancé en début d'année pour créer un pont entre la Corse et Amsterdam, en partageant un petit bout de l'île de beauté avec les habitants de la capitale hollandaise, entre désormais dans sa phase opérationnelle. Huit producteurs corses se sont associés à l'initiative et leurs produits seront exposés au coeur d'Amsterdam du 23 au 25 novembre dans une boutique éphémère.





Parmi eux, on trouve des spécialistes de l'alimentaire tels que l'Atelier de la noisette (Salinu, Sualellu), l'Atelier de la moutarde qui propose des condiments aromatisés au miel, à la clémentine et à la noisette, Castagna Corsa, reconnu pour ses clémentines confites, ainsi que Tara di l’Apa qui offre une variété de miels. Dans la catégorie des boissons, La Corsica est présente avec son jus de clémentine, tout comme U Massiciu qui propose une eau-de-vie de clémentine et des liqueurs de noisette. De plus, Ciccoli, spécialisé dans l'hydromel, est également de la partie.

Enfin, pour ce qui est des produits de bien-être, Tara di l’Apa propose du pollen, tandis que Ciccoli propose un baume et de la propolis. Realia, quant à lui, propose des cosmétiques à base de miel, clémentine et noisette.

Si vous vous trouvez à Amsterdam, n'hésitez pas à rendre visite à Estelle et Sandy à leur boutique éphémère située à Weesperstraat 103, 1018VN Amsterdam, où vous pourrez déguster ces produits emblématiques de la Corse. Une opportunité unique pour découvrir un petit coin de l'île de beauté aux Pays-Bas.