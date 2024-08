Un passage réussi pour La Bajon au Ajaccio Comedy Show

Cette édition du Ajaccio Comedy Show a été riche en émotions et en fous rires, avec une programmation variée qui a su satisfaire tous les goûts. Sur trois soirées, des artistes corses et des humoristes de la scène parisienne et européenne ont enchaîné les sketchs pour le plus grand plaisir des spectateurs. Nino Arial, Alexandra Franchi, Louis Chappey, William Pilet, Tano, Alexis Tramoni, Christophe Nezali, Lisa Bettini et I Mikano ont fait vibrer la scène, chacun apportant sa touche d’humour. Pour compléter l’événement, la troupe pyrotechnique Kyrnos et la DJ Saint Hilaire ont assuré l’animation du village du show, créant une ambiance festive qui a séduit petits et grands.



Retour en images sur un week-end mémorable (crédit photos : Laure Biache - Mickaël Salvan).