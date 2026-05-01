Un mineur de 15 ans a été interpellé à Bastia dans l'enquête sur l'attaque informatique du portail de l'ANTS

Le mineur de 15 ans, soupçonné d'être le hacker "breach3d", a été arrêté le 25 avril, placé en garde à vue, avant la saisine de juges d'instruction mercredi, a détaillé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué.
Selon les informations du service police-justice de TF1-LC I, le mineur soupçonné d'être le hacker derrière ce pseudo était déjà dans le collimateur des enquêteurs de l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) dans un autre dossier.
Il est âgé de tout juste 15 ans et vit en Corse chez ses parents. Sur ses réseaux, il se définit lui-même comme un passionné de “"cybersécurité"”. Quelques jours après avoir piraté l'ANTS, toujours selon les informations Tde F1-LCI, "envoyé un courriel d'excuses à la plateforme, dans lequel il détaille l es failles de sécurité qu'il a découvertes et exploitées"
Sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ont été requis par le parquet pour ces faits constitutifs notamment "d'atteintes (accès, maintien, extraction, transmission, détention, entrave au fonctionnement) à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État", a précisé Mme Beccuau.
Les délits visés font encourir jusqu'à sept ans de prison et 300.000 euros d'amende.
L'Ofac (Office anti-cybercriminalité) avait été informé en avril d'une cyberattaque au préjudice de l'ANTS, qui gère les demandes de pièces d'identité, a rappelé Mme Beccuau: "entre 12 et 18 millions de lignes de données étaient proposées à la vente sur des forums cybercriminels par un hacker surnommé +breach3d+".
L'agence avait confirmé une activité inhabituelle sur son réseau le 13 avril et l'authenticité des données revendues, selon la procureure.
Selon les informations du service police-justice de TF1-LC I, le mineur soupçonné d'être le hacker derrière ce pseudo était déjà dans le collimateur des enquêteurs de l'Office anti-cybercriminalité (OFAC) dans un autre dossier.
Il est âgé de tout juste 15 ans et vit en Corse chez ses parents. Sur ses réseaux, il se définit lui-même comme un passionné de “"cybersécurité"”. Quelques jours après avoir piraté l'ANTS, toujours selon les informations Tde F1-LCI, "envoyé un courriel d'excuses à la plateforme, dans lequel il détaille l es failles de sécurité qu'il a découvertes et exploitées"
Sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ont été requis par le parquet pour ces faits constitutifs notamment "d'atteintes (accès, maintien, extraction, transmission, détention, entrave au fonctionnement) à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État", a précisé Mme Beccuau.
Les délits visés font encourir jusqu'à sept ans de prison et 300.000 euros d'amende.
L'Ofac (Office anti-cybercriminalité) avait été informé en avril d'une cyberattaque au préjudice de l'ANTS, qui gère les demandes de pièces d'identité, a rappelé Mme Beccuau: "entre 12 et 18 millions de lignes de données étaient proposées à la vente sur des forums cybercriminels par un hacker surnommé +breach3d+".
L'agence avait confirmé une activité inhabituelle sur son réseau le 13 avril et l'authenticité des données revendues, selon la procureure.