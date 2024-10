Un joggeur égaré dans le maquis retrouvé sain et sauf à Bonifacio

Lundi 21 octobre 2024, un homme en vacances à Poggio d’Olmo s’est aventuré pour une course à pied vers 18h30. Son itinéraire prévoyait de rejoindre la plage de la Rondinara, où son épouse devait le retrouver plus tard. Mais à 22h30, inquiète de ne pas le voir arriver, cette dernière a alerté le propriétaire de leur location.



Ensemble, ils ont tenté de retrouver le joggeur en inspectant les routes carrossables de son parcours supposé, sans succès. L’alerte a été donnée à la gendarmerie de Bonifacio à 00h30. Les militaires se sont immédiatement mobilisés, multipliant les recherches dans la zone concernée, vérifiant auprès des voisins, des services de secours et des centres médicaux.



Il aura fallu attendre 4 heures pour que les gendarmes retrouvent le coureur, trempé et épuisé, sur la RT 10. Piégé par une météo dégradée avec des pluies intenses et des vents forts, l’homme s’était perdu dans le maquis et avait envisagé de passer la nuit à l’abri avant de tenter de retrouver la route.



Pris en charge par les forces de l’ordre, il a été ramené à sa location, sain et sauf. Fort heureusement, aucune blessure n’a été constatée, et l’homme a simplement eu besoin de repos après cette nuit éprouvante.