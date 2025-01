Un homme tué par balles à Calenzana

Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balles ce lundi 20 janvier vers 20 heures, à Calenzana, sur l'avenue Case Nove, entre la pharmacie et la boulangerie. Plusieurs détonations ont été entendues par un riverain, qui a immédiatement alerté les secours. La victime, atteinte par plusieurs projectiles, est décédée sur place.



Les forces de l'ordre, les pompiers ainsi que le maire de la commune se sont rapidement rendus sur les lieux du drame.



Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a confirmé l'information, précisant qu'une enquête pour "homicide volontaire en bande organisée" a été ouverte et confiée en co-saisine "à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse et à la section de recherche de la gendarmerie de Corse."





Plus d'infos à venir