Un épisode de pollution aux particules fines attendu en Corse

Les concentrations en particules fines dans l’air sont importantes en Corse depuis la nuit de samedi à dimanche 27 mars. Si ce lundi 28 le seuil d’information n'a pas encore dépassé, les concentrations en particules fines sont déjà plus élevées qu’à la normale, signale Qualit'Air Corse, l'organisme qui surveille la pollution de l'air sur l'ile, qui indique que le "dépassement de seuil d’information est prévu pour la journée de mardi 29 mars avec un risque de précipitation pour le mercredi 30 mars qui pourrait lessiver l’atmosphère et réduire le risque de pollution atmosphérique."Dans ces conditions, il est bon rappeler que même si ces particules sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires.