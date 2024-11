Un automobiliste blessé dans un accident à Alata : son téléphone prévenant les secours

Ce mercredi 13 novembre, un jeune conducteur a été éjecté de sa voiture après un accident de la circulation au col de Carbinica, sur la commune d'Alata. C'est son smartphone qui a prévenu les secours grâce à une fonction de détection des accident, suite à la violence du choc. "Nous avons reçu un message automatique via le 112 nous informant qu'un grave accident venait de se produire. Ce message comprenait les coordonnées GPS du téléphone concerné. Après avoir récupéré ces coordonnées, nous les avons localisées sur notre carte, ce qui nous a permis d'identifier un lieu-dit. Nous avons envoyé une ambulance par précaution et avons découvert un accident de circulation en arrivant sur place. Nous avons donc envoyé un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement commdes sapeurs-pompiers. " indique le service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud. "Le véhicule se trouvait bien à l'endroit indiqué par le téléphone, ce qui a facilité la rapidité de l'intervention."



Ce n'est pas la première fois que le les secours reçoivent ce genre d'alertes. "Ce type d'alerte n'est pas nouveau pour nous, nous en recevons régulièrement. Souvent, ce sont des alertes provenant de téléphones perdus ou mal positionnés, comme dans le cas d’un motard qui a son téléphone dans la poche et qui déclenche l'appel vers les secours involontairement. Dans de nombreux cas, l'intervention n’a pas abouti à un véritable accident, mais parfois, ces alertes nous ont permis de localiser des victimes et d'intervenir à temps."



Quant à l’état de santé du jeune homme, il était conscient à son arrivée à l’hôpital et a été pris en charge en urgence relative. En revanche, les circonstances exactes de l’accident restent floues à ce stade. La gendarmerie s'est elle aussi rendue sur le lieu de l'accident.