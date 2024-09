Un Tour de Corse en mobylette pour "Les enfants d’abord"

Le coup d'envoi de l'édition 2024 a été donné ce dimanche midi à l’Arinella, à Bastia. Chaque participant a recuun pack Moby Riders, comprenant un sweat, un tee-shirt, et le célèbre casque jaune qui est devenu l’emblème de l’événement. Après les dernières vérifications mécaniques et un briefing final, les coureurs se sont élancés vers leur première étape : le camping d’Olzo, à Saint-Florent, en passant par le Cap Corse. « Nous suivrons la côte ouest pour revenir ensuite par l’est et arriver à la place Saint-Nicolas, à Bastia, samedi prochain », précise Romane Serrié, cheville ouvrière de l’organisation. Ce tour unique attire des participants de tout l’hexagone, avec une forte représentation bretonne. L’unique contrainte pour participer ? « Il faut posséder un cyclomoteur de plus de 30 ans et de 49 cm3 maximum », souligne Romane.



Liberté et convivialité sur chaque étape

Chaque journée est rythmée par une nouvelle étape, offrant une grande liberté aux participants. « Les Riders sont totalement autonomes. Chaque matin, ils partent du camping où ils ont passé la nuit, puis ils suivent un tracé pour bénéficier d’une assistance mécanique, tout en profitant à leur rythme des paysages corses », s’enthousiasme l'organisatrice.

Ce road-trip ne se résume pas qu’à la route. À la fin de chaque journée, les participants se retrouvent pour des moments de détente et de convivialité. « Chaque soir à 19h30, on se retrouve pour l’apéro, grâce à notre partenaire Brasserie Pietra qui offre à chacun une bière. C’est une belle manière de célébrer la journée écoulée ! », ajoute-t-elle.