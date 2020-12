Un 3e confinement ? Olivier Véran n'exclut aucune mesure afin de "protéger la population"

Pour Olivier Véran qui s'exprime dans le JDD du 27 décembre, "le virus circule encore trop : 15.000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu'on était descendu à 11.000… L'objectif des 5.000 s'éloigne. Et la pression sur le système de santé reste importante, avec 1.500 hospitalisations par jour, une tension qui baisse très peu en réanimation."Le ministre de la Santé se dit très inquiets pour la région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le département des Alpes-Maritimes, "à commencer par Nice", précise-t-il. L'augmentation du taux d'incidence chez les personnes âgées "dans certains territoires ruraux" est un autre signal d'alerte qui fait craindre une hausse des hospitalisations dans les prochains jours. "Nous prendrons les mesures nécessaires si la situation devait s'aggraver."Est-ce à dire que l'on va vers un troisième confinement. "Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger les populations. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure."Interrogé sur la soirée du 31 décembre Olivier Véran en appelle à la responsabilité de chacun : "Le meilleur moyen de célébrer l'entrée dans la nouvelle année, c'est de ne pas la célébrer! J'espère que nous aurons l'occasion de faire une grande fête en 2021, le jour où nous pourrons annoncer aux Français qu'ils ne doivent plus porter de masque en permanence et où nous ne serons plus obligés de compter les morts. On ne peut pas, pour une soirée, prendre le risque de bloquer à nouveau le pays pendant des semaines.."