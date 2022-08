Un 15 août haut en couleur à Lisula

"Sainte Marie nous tient particulièrement à cœur. On souhaitait remettre cette fête au centre de la ville car le 15 août est une date importante pour nous en Corse, d'autant plus à Lisula, notre église étant l'Immaculée Conception. Lisula n'a jamais fêté le 15 août," explique Angéle Bastiani, maire de Lisula.

La municipalité souhaite aujourd'hui, au-delà de son programme Lisula in Festa, créer une complémentarité au niveau des festivités en Balagne. " Parlons plutôt de Balagna in Festa. Nous créons une complémentarité avec le beau feu d'artifice de Calvi". Un 15 août qui marque le changement pour la célébration de l'Assomption.





La célébration du 15 août qui débute l'après-midi avec des animations pour les enfants. "Il y aura également des groupes et artistes de qualité qui se produiront dans plusieurs endroits emblématiques de la ville avec en plus des animations et des déambulations dans les rues avec des cracheurs de feu. Nous avons voulu également redonner l'esprit nustrale à cette fête en organisant le bal des pompiers. Ça fait partie de nos traditions" ajoutent Angéle Bastiani et Alexandra Escobar Santini, adjointe au maire, en charge de l'événementiel.



Ville piétonne

Pour l'occasion, la ville sera de nouveau piétonne pour permettre aux visiteurs et participants de se déplacer sans encombres, et en toute sécurité d'un endroit à l'autre. " Lors du 14 juillet nous avions déjà rendu la ville piétonne. Il y a une telle convivialité et sérénité en ville que nous avons souhaité renouveler l'expérience. C'est une grosse organisation en amont avec les services techniques, administratifs, les pompiers, la gendarmerie".



Cuncerti

Jérome Ciosi et Gilles Barikosky, jazz et bossa nova, se produiront au Jardin du Fortin, de 18h30 à 20h30.

De 18h30 à 21 heures, Jordan - Marinella, avec de la musique corse, pop rock, variétés.

I Turchini seront eux dans la Rue Napoléon, avecde la pop rock, corse, variétés de 18h30 à 21heures

Le Duo Pierre Mimran et Tullia Morand, saxophoniste, multi instrumentiste seront de 18h30 à 21 heures sur la Place Paoli, jazz et musiques du monde.

Le fameux bal des pompiers fait son grand retour dans la cité Paoline. Sur la place Paoli, une buvette tenue par les soldats du feu et le groupe Red Red Wine en concert de 21h30 à minuit.



Per i Zitelli in Piazza Paoli

Laser game sur la place Paoli de 18h30 à 20h30.

À la fontaine, Maquillage, strass, paillettes, super héros, fontaine de 16h à 19h. De la lecture pour enfant par Mamikilit, au parc de 18h à 19h.

Les plus petits, mais les.plus grands aussi pourront monter à bord d'un camion pompier sur la place Paoli





De 17 à 19 heures Arte

De 19 à 23 heures, les nocturnes de l'art, avec les aquarelles de M.Boos, et les objets en bois de E. Duprey au Marché couvert.