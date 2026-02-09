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U tempu in corsica


le Vendredi 31 Juillet 2026 à 07:06

La vigilance canicule demeure à l'orange ce vendredi sur l'ensemble de la région où le mercure va atteindre des maximales qui vont se situer entre 33 à 38 degrés, jusqu'à 39 dans l'extrême-sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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