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U tempu in Corsica


La rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 07:00

Après les fortes intempéries de mardi, le temps s’améliore nettement ce mercredi en Corse, avec le retour de belles éclaircies et seulement quelques averses résiduelles possibles en début de journée. Le vent se renforce toutefois au fil des heures, notamment sur les secteurs les plus exposés de l’île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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