U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 07:00
Après les fortes intempéries de mardi, le temps s’améliore nettement ce mercredi en Corse, avec le retour de belles éclaircies et seulement quelques averses résiduelles possibles en début de journée. Le vent se renforce toutefois au fil des heures, notamment sur les secteurs les plus exposés de l’île.
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