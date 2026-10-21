Le Pôle Surdité de Corse renomme sa salle de cours en hommage à Christine Vazelle

C’était un hommage riche en émotions qui s’est déroulé le samedi 10 octobre au sein de la salle de cours du Pôle Surdité de Corse, avec le dévoilement de la plaque au nom de Christine Vazelle, fondatrice de l’école associative Saint-Augustin, décédée un an plus tôt. Avec son école, elle permettait à des élèves en difficulté et en échec scolaire de pouvoir réintégrer une scolarité normale.



Partenaire du Pôle Surdité de Corse et de l’ABC des Arts 2A, Christine Vazelle avait également œuvré au développement du Pôle Surdité de Corse : « en lui permettant d’obtenir son agrément académique, essentiel pour la poursuite des activités de l’association ». Le Pôle Surdité de Corse a également rappelé qu’elle a été la première à « introduire la langue des signes française au sein de son école associative ».



En donnant son nom à sa salle de cours, le Pôle Surdité de Corse entend perpétuer sa mémoire, ses valeurs, son humanisme et sa vision de l’apprentissage pour tous.



À cette occasion, plusieurs de ses anciens élèves étaient présents et ont tenu à évoquer le travail que Christine Vazelle a mis en place avec eux. Hugo, 12 ans, la considère comme « la meilleure maîtresse de toute sa vie », qui venait le rassurer : « pendant les jours difficiles ». Luka, 14 ans, a tenu à revenir sur l’importance qu’elle a jouée dans son « évolution ». D’autres élèves ont également évoqué le soutien scolaire, particulièrement en mathématiques.



Pour les parents présents, le travail effectué par Christine Vazelle a permis de donner un avenir aux enfants.