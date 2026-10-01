Furiani : le stade Armand-Cesari sélectionné pour le Prix Versailles

Le stade Armand-Cesari de Furiani s’invite sur la scène internationale de l’architecture. La communauté d’agglomération de Bastia (CAB) indique qu’il vient d’être sélectionné dans le cadre du « Prix Versailles », une distinction internationale créée en 2015 et annoncée chaque année à l’UNESCO qui récompense les plus belles arénas du monde. 24 titres mondiaux sont décernés chaque année dans les catégories aéroports, campus, sports, gares et stations, musées, grands magasins, hôtels et restaurants. Le palmarès, qui rend hommage à des critères comme l’innovation, la créativité, l’écho au patrimoine local ou encore la performance écologique, récompense « des réalisations remarquables à travers le monde en valorisant leur créativité, leur excellence architecturale, leur ancrage dans le patrimoine local et leur contribution à un développement durable ».





Le stade Armand-Cesari a ainsi été sélectionné aux côtés d’infrastructures comme le Centre Coronation Park au Canada, le Stade du Centre olympique en Chine, le Stade Prince Moulay Abdellah et le Grand Stade de Tanger au Maroc, l’Unipol Dome en Italie et le Stade One New Zealand en Nouvelle-Zélande. Une reconnaissance qui représente « une fierté » pour la CAB suite aux travaux engagés entre juin 2025 et décembre 2025 pour moderniser le stade Armand-Cesari. « En se distinguant aux côtés de réalisations exceptionnelles venues du monde entier, le stade Armand-Cesari contribue au rayonnement de Bastia, et plus largement de la Corse sur la scène internationale. Bien plus qu’une enceinte sportive, Armand-Cesari est un lieu emblématique qui incarne une histoire, une identité et une passion profondément ancrée dans le territoire », écrit la CAB dans la communiqué.





Selon elle, « sa sélection témoigne ainsi de l’ambition portée par la CAB : moderniser cet équipement majeur, lui donner une nouvelle dimension et préserver la place singulière qu’il occupe dans la vie sportive et collective du territoire ». Le gagnant de cette catégorie sera dévoilé le 10 décembre à la Maison de l’UNESCO.

