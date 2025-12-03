CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 ​À Ajaccio, la Sant’Andria renaît au cœur de ville 26/11/2025 Portivechju - I primi scontri di u CCAS, ou comment fédérer les acteurs de la solidarité 26/11/2025 Furiani - 61 concurrents pour la dernière régate de la Ligue de Voile Légère 26/11/2025

U tempu in Corsica


le Jeudi 27 Novembre 2025 à 07:04

Le temps reste toujours instable avec quelques averses passagères et un vent de nord-est soufflant entre 60/70 km/h. De la neige tombe vers 1 000 m sur le relief. Les températures n'excèdent pas 13 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos