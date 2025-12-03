U tempu in Corsica
Le temps reste toujours instable avec quelques averses passagères et un vent de nord-est soufflant entre 60/70 km/h. De la neige tombe vers 1 000 m sur le relief. Les températures n'excèdent pas 13 degrés.
(Hervé Tusoli)