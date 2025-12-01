U tempu in Corsica
L'île subit un régime d'averses essentiellement tout au long de la côte orientale après une matinée marquée par des passages nuageux et des éclaircies. Les températures maximales ont du mal à atteindre les 20 degrés.
Le golfe de Sagone vu de Cargese (Jean-Claude Camü)