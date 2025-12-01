CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Mardi 28 Octobre 2025 à 07:15

La journée est bien ensoleillée mais le Libecciu est toujours présent avec, par endroits, des rafales jusqu'à 60 à 70 km/h le matin avant de faiblir en journée. Les températures maximales n'évoluent guère et il commence à faire frais : de 14 à 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.







