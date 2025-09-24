CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Aleria - L'ADMR s'installe dans de nouveaux locaux 24/09/2025 Borgo - Une nouvelle édition du salon du modèle réduit et du modélisme 24/09/2025 Benoît Tavenot (SC Bastia) « C’est catastrophique… en 20 minutes on se trucide » 24/09/2025 Un quart des postes de l’économie sociale et solidaire à renouveler en Corse d’ici 2032 24/09/2025

U tempu in Corsica


le Mercredi 24 Septembre 2025 à 07:05

Le temps est à l'instabilité avec un vent de Sud-Ouest qui souffle jusqu'à 70/80 km/h principalement sur les caps exposés de la Balagne et le cap corse et des averses orageuses. Les températures sont en baisse. Elles ne dépassent pas les 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos