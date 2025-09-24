U tempu in Corsica
Le temps est à l'instabilité avec un vent de Sud-Ouest qui souffle jusqu'à 70/80 km/h principalement sur les caps exposés de la Balagne et le cap corse et des averses orageuses. Les températures sont en baisse. Elles ne dépassent pas les 25 degrés.
La plage de Sulinzara après la pluie (François-Marie Luciani)