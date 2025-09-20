CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Calvi – Chute de corniche pendant un concert, la cathédrale fermée 20/09/2025 Patrimoine : Le prix régional 2025 de VMF attribué à la Bibliothèque Patrimoniale de Bastia 20/09/2025 Ajaccio : "I Spazii Josette Longchent" inaugurés dans le quartier Bodiccione 20/09/2025 À Ajaccio, un exercice national de gestion de crise pour mieux préparer les institutions au risque de cyberattaque 19/09/2025

U tempu in Corsica


le Samedi 20 Septembre 2025 à 07:35

La journée s'annonce encore largement ensoleillée et estivale et les températures maximales se situent toujours autour de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos