U tempu in Corsica
Des pluies orageuses balayent la région jusqu'en début de matinée. Les cumuls peuvent être marqués localement. Puis, une amélioration est attendue avec moins d'averses. Les températures passent sous les 30 degrés et le Libecciu souffle en rafales jusqu'à 70km/h.
