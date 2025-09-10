CorseNetInfos
Parité homme/femme - Une création artistique « Féminin Pluriel » au Vieux port de Bastia. 10/09/2025 L’inquiétude grandit en Corse face aux menaces sur la reconnaissance du statut de sapeur-pompier volontaire 10/09/2025 Bastia : un conducteur interpellé en état d’ébriété et porteur de cocaïne 10/09/2025 Macron a nommé le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Matignon 09/09/2025

U tempu in Corsica


le Mercredi 10 Septembre 2025 à 07:08

Des pluies orageuses balayent la région jusqu'en début de matinée. Les cumuls peuvent être marqués localement. Puis, une amélioration est attendue avec moins d'averses. Les températures passent sous les 30 degrés et le Libecciu souffle en rafales jusqu'à 70km/h.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







