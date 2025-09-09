CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
U tempu in Corsica


le Mardi 9 Septembre 2025 à 07:09

La matinée est marquée par quelques pluies ou averses ici ou là, généralement faibles à modérées. L'instabilité est de retour l'après-midi avec des averses orageuses. Les températures maximales peuvent encore atteindre 30 degrés dans l'extrême-sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Grazi Rutratti)
