"U pasturisimu corsu hè mortu !" : l'amer constat de Casgiu Casanu

Dans ce droit fil, la structure pointe que les « troupeaux commencent à se vendre » et que la « montagne se vide » de ces utilisateurs « si peu rentables ». « Qui cela intéresse-t-il dans cette Corse « loisirs » tant appréciée l’été », siffle-t-elle en martelant que les bergers n’ont aujourd’hui pas besoin « d’argent ni de cabinet d’étude », mais bien de considération pour leur métier, et de « terres labourables et cultivables pour produire du fourrage pour leurs bêtes, de céréales, ou encore d’estives propres ». « Gardiens de savoir-faire fromagers ancestraux qui vont se perdre, connaisseurs du territoire, de toponymes, des sources, ouvrant et entretenant des chemins dans la macchja hors des sentiers de trail ou de randonnées touristiques, nous pensions détenir et sauvegarder une partie du patrimoine culturel de la Corse. Nous ne sommes pas des clichés de cartes postales et nous ne voulons pas le devenir. Le silence assourdissant des pouvoirs publics à notre égard n’est plus supportable et la filière pastorale est en grande souffrance, nous vous l’avons déjà exprimé », s’émeut encore Casgiu Casanu. « Choisir un métier par passion c’est notre choix, mais ne plus pouvoir alimenter sa famille, c’est notre réalité ! », ajoute-t-elle.



Pourtant, persuadée que le mode d’élevage pastoral, « s’il est défendu et porté politiquement », saura « répondre aux enjeux de demain, notamment climatiques » et « contribuer à la reconstruction d’un récit collectif positif pour l’intérieur de l’île », l’association invite « de façon très urgente », à « poser de nouveaux jalons pour redonner toute sa place à l’élevage au sein de la société corse ». « Réinscrire le pastoralisme et ses productions emblématiques de viande et de fromages dans l’histoire de la Corse peut lui redonner un dynamisme. L’éthique pastorale appartient au peuple corse », conclut-elle.