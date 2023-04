U giru di l'Alta Rocca : Un nouveau défi pour Bastien Caraccioli

Depuis plusieurs années, Bastien Caraccioli s'investit considérablement dans le monde sportif et des jeunes. Victime d'un accident de la circulation qui lui a coûté le bras gauche, il n'en finit pas de repousser les limites.



Ce samedi 8 avril aura lieu un nouveau défi qu'il s'est lancé : un parcours pédestre d'Aullène à Quenza, ouvert aux coureurs et cyclistes. Cette initiative est organisée au bénéfice de l'association "L'attrape-Rêves", dont Bastien est la figure de proue. Une quarantaine de sportifs ont déjà répondu à l'appel.



Il est encore possible de participer en contactant Bastien Caraccioli au 06 19 47 65 99. Ce Giru di L'Alta-Rocca sera aussi un moment de mémoire en hommage à Jean-Pascal Bartoli. A l'arrivée à Quenza, l'ensemble des participants se retrouvera pour un moment de convivialité.