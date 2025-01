U cantu di i canti : le Cantique des cantiques traduit en corse

Le Cantique des cantiques, de quoi s'agit-il exactement ?

Norbert Paganelli : Le Cantique des cantiques est un poème inscrit dans l'Ancien Testament. Il raconte les échanges amoureux entre une femme, la Sulamite, et un homme qui pourrait être soit le roi Salomon, soit un berger. Le texte met en lumière l’intensité de l'amour et de la passion, dans une écriture poétique pleine de symbolisme et d’émotions.



Certains parlent d’un ménage à trois dans l'Ancien Testament. Est-ce vraiment le cas ?

Cela semble en effet être une possibilité. Certaines interprétations suggèrent que Salomon, séduit par la Sulamite, lui aurait proposé de rejoindre son harem. Mais, après un premier moment d'hésitation, la jeune femme choisit de retourner auprès de son berger. Ce triangle amoureux reste une hypothèse parmi d’autres, mais c’est ce qui fait la richesse du texte : il permet diverses lectures.



Le Cantique des cantiques est-il un texte religieux ?

Non, en soi, il n'a pas de portée religieuse évidente. Cela a d'ailleurs suscité des débats parmi le clergé juif et chrétien, qui ont longtemps hésité à l’inclure dans la Bible. Ce n’est qu’au deuxième siècle après J.C. que l’Église l’a intégré, en le replaçant dans une lecture spirituelle : l’amour des amants serait une métaphore de l’amour divin pour son peuple ou pour l’humanité.



A-t-on une idée de la date à laquelle ce texte a été écrit ?

D'après la tradition, il daterait de l'époque de Salomon, soit vers 970 avant J.C. Toutefois, certains chercheurs soulignent des similitudes avec l’Épopée de Gilgamesh, datant de 1700 avant J.C., ce qui suggère que le texte pourrait avoir été influencé par cette œuvre ancienne. Il semble que le Cantique ait évolué au fil des siècles, jusqu'à se fixer définitivement vers le Ve siècle avant J.C.



Pourquoi ce texte a-t-il acquis une telle notoriété ?

C’est un véritable mystère. Ceux qui l’ont lu en ressortent souvent fascinés. Il faut dire que, malgré les siècles écoulés, la Sulamite, principale voix du texte, semble avoir des paroles d’une modernité étonnante. Cela donne l'impression que le "sentiment amoureux" n'a pas changé depuis l’époque de Salomon, ce qui rend ce texte intemporel.



Qu'est-ce qui vous a poussé à traduire ce texte en corse ?

J’ai été moi-même captivé par ce texte. J’ai appris qu’autrefois, bergers et paysans corses utilisaient souvent les vers du Cantique des cantiques pour exprimer leur amour. Beaucoup étaient capables de réciter des passages entiers. Cela m’a profondément ému. Je voulais que ce texte fasse partie de notre patrimoine littéraire, qu'il soit ancré dans notre culture. C’est un texte universel, mais avec une résonance toute particulière pour nous, Corses.