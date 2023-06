U Poghju di Venacu : une pension familiale pour les animaux

Après une formation d’assistante vétérinaire spécialisée, Emilie Bennetot-Deveria a exercé son métier aux côtés des vétérinaires de la clinique cortenaise. Dans le même temps elle a étendu ses compétences en suivant des formations liées à l’équitation pour obtenir les diplômes d’accompagnateur de tourisme équestre, ou encore le Brevet professionnel de monitrice de tourisme équestre, et précise t-elle encore « un BEPA et un CAPA activités hippiques entraînement du cheval en compétition. J’ai eu aussi la formation et le diplôme de patrouilleur équestre forestier ».







Emilie Pet Sitter est installée à Poggio-di-Venaco

Emilie Bennetot-Deveria a été élevée au milieu de toutes sortes d’animaux auxquels elle voue une grande passion et un amour immense. C’est cet amour qui l’ont conduite à penser à tous les animaux de compagnie qui ont besoin d’une aide.





« Mais pas seulement. J’ai été très souvent hospitalisée et durant ces périodes j’ai rencontré beaucoup de personnes qui se plaignaient de ne pas avoir pu faire garder leur chien, leur chat ou un oiseau durant leur hospitalisation. Et puis lorsque j’étais assistante-vétérinaire j’ai constaté qu’il y avait énormément d’abandons d’animaux pour diverses raisons et entre autres un départ en vacances. Je me suis dit qu’il fallait absolument que j’essaye de remédier à ce problème », explique Emilie Bennetot-Deveria.

Ainsi, après avoir suivi une formation sur le Continent, chez Mathilde Lepoutre, elle a obtenu une certification d’éducateur canin comportementaliste, une expérience supplémentaire pour la jeune femme qui aide les chiens à perdre leur agressivité ou la crainte des humains comme la peur d’un coup de feu ou d’un coup de tonnerre. « J’ai recueilli un magnifique berger de Marenne qui est malheureusement très craintif. Pour tenter d’y remédier je le promène tous les jours en ville au milieu du monde et progressivement, sa peur s’atténue ». Une formation qui s’ajoute à la volonté d’Emilie Bennetot-Deveria de créer une pension familiale pour animaux « et toutes sortes d’animaux, bien sûr ceux de compagnie, mais aussi les poules, les lapins, les chevaux, etc. »





L’originalité de cette pension est que les animaux ne sont pas enfermés dans une cage, ils vivent en liberté chez elle, à U Poghju di Venacu où elle a donc développé son activité sous le nom de Emilie Pet Sitter. Mais la jeune femme se déplace aussi à domicile pour s’occuper des animaux de compagnie, « il s’agira alors de changer la litière du chat, de lui donner à manger, de promener un chien une ou plusieurs fois par jour, de veiller à ce que sa gamelle soit propre et de la renouveler. Une personne qui possède un poulailler et qui doit être hospitalisée, ou autre, peut aussi faire appel à moi pour que j’en prenne soin ».

Et pour rassurer les propriétaires et les tenir informés de la santé de leur animal, Emilie Bennetot-Deveria réalise une vidéo qu'elle leur transmet ! Et puis avec une attestation du propriétaire et une ordonnance du vétérinaire, elle peut bien sûr administrer leurs médicaments aux animaux dont elle a la charge. C’est bien rassurant pour celles et ceux qui doivent quitter leur domicile pour diverses raisons.

Pour contacter Emilie Bennetot-Deveria, qui intervient sur tout le centre-Corse, il suffit d’appeler le 06.25.53.14.62.