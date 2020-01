U Levante : droit de réponse

Dans le texte de P.O. Milanini, intitulé « Pour un territoire sans terreur » publié le 24 janvier 2020, les passages suivants sont particulièrement problématiques :

"Mais la fin justifie-t-elle les moyens ? Doit-on accepter que se substituent aux voies de droit la désignation de « cibles » par des associations, son amplification sur les réseaux sociaux, et la mise en place d’expéditions punitives par un mouvement clandestin ?

Peu importe si la justice instruisait le dossier. La justice n'allait pas assez vite pour les associations et les clandestins. Les maisons ont donc été plastiquées. Purement et simplement. En Corse, le terrorisme est devenu le bras armé des associations et des réseaux sociaux. Et il ne se soucie guère du droit."

M. P.O. Melanini suggère donc assez fortement que les clandestins auraient agi sur instruction, ou à tout le moins à l’instigation, d’U Levante. Ce sont des accusations graves que nous contestons.