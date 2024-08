Tumbling : des stagiaires de haut-niveau à Porto-Vecchio

Le Tumbling, faisant partie de la grande famille des disciplines gymniques, se pratique sur une piste dynamique tout au long de laquelle les gymnastes enchaînent des acrobaties spectaculaires. Un sport qui n’est certes pas olympique mais qui possède quand même ces grands rendez-vous internationaux avec les championnats continentaux et mondiaux.

Le club de l’Acro Sarthe du Mans est depuis ce lundi à Porto-Vecchio et plus exactement au COSEC des Quatre-Chemins. Les onze gyms de la Sarthe sont encadrés par Romuald et Virginie Abadie. Une délégation mancelle qui ne manque pas de qualité avec les présences de nombreuses gyms titrées à l’échelle européenne voire mondiale à l’image de Candy Briere-Vetillard, Maëlie Abadie, Manon Morançais, Maiwenn Prevot, Chloé Fresnais, Maëlie Paris et Clémence Duchesne. L’international Portugais Gonçalo Nunes, évoluant à l’échelle européenne et mondiale, entraîné par son père Luis, est également présent.

Durant une semaine les gyms de la Sarthe vont partager leur temps entre entraînements en compagnie de leurs homologues porto-vecchiaises, et des moments de détente qui leur permettront de découvrir les paysages de l’extrême sud.

Ce lundi matin« gyms » sarthoises et locales ont reçu la visite de l’adjointe aux sports Véronique Filippi