Troubles du neurodéveloppement : en Corse, une prise en charge renforcée des enfants de moins de 12 ans

La prise en charge précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement (TND) est une priorité nationale afin d’éviter le sur-handicap. Cette prise en charge précoce repose sur le repérage des signes d’alerte et un diagnostic le plus tôt possible. Les plateformes d’orientation et de coordination portées par la stratégie nationale pour l’autisme et les TND ont vocation à assumer ce rôle d’accélérateur de parcours. En Corse, l’ARS a désigné depuis 2019 l’association PEP 2B comme porteur de la première plateforme d’orientation et de coordination.



Une plateforme élargie aux 7-12 ans



Ouverte dans un premier temps aux 0-7 ans, la PCO a été élargie cette année aux 7-12 ans, à la suite d’une convention signée entre les différents partenaires ce mercredi après-midi dans les locaux de l’ARS de Corse, à Ajaccio. Jean-Michel Carlotti, le Directeur de l’association PEP 2B, explique la démarche : « Ce que l’on souhaite, c’est que ces troubles du langage ou de l’apprentissage, par exemple, soient identifiés le plus tôt possible pour permettre une prise en charge rapide. Concrètement, dès que la famille, le personnel de la crèche ou d’autres proches identifient un retard chez l’enfant, il faut aller chez son médecin traitant. Dès lors, celui-ci, par le biais d’un livret de repérage sous forme de questionnaires, peut orienter la famille vers cette plateforme et les coordonnateurs de parcours. Le médecin de la PCO peut alors aller plus loin et construire un parcours de dépistage qui va permettre une prise en charge des enfants auprès de professionnels comme des psychomotriciens, des orthophonistes ou des ergothérapeutes. »