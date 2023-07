Troph'Énergies 2023 : vous pouvez voter jusqu'au 4 juillet

Organisé par l'Agence d'aménagement durable, d'Urbanisme et d'Énergie de la Corse (AUE), le concours des "Troph'Énergies" récompense chaque année les acteurs qui se sont mobilisés en faveur de la transition énergétique de la Corse. "Nous avons à cœur de mettre à l’honneur les Corses qui agissent concrètement pour la transition énergétique de notre île. Ils sont nombreux à s’engager au quotidien et nous voulons faire en sorte qu’ils puissent servir d’exemple pour donner l’envie à d’autres de s’engager comme eux." expliquait Alexis Milano, directeur de l'AUE il y a quelques mois dans nos colonnes.Dans un premier temps, les porteurs de projets ont été invités à s’inscrire au jeu-concours via le site www.aue.corsica dès le 30 janvier 2023. Les dossiers de candidature recevables ont ensuite été évalués et notés par le Jury interne de l’AUE sur la base des critères de notation prévus au Règlement du jeu. Les dossiers de chaque catégorie ayant reçu les meilleures notes ont été présélectionnés pour l’étape suivante : le concours Facebook.Les candidats présélectionnés ont fait l’objet d’un clip de présentation vidéo de leurs projets. Ces clips sont désormais publiés sur la page Facebook de l’AUE du 27 juin au 4 juillet pour y être mis en compétition. Les internautes peuvent soutenir leurs projets préférés en « likant » les clips de présentations sur la page Facebook de l’AUE !Le clip ayant obtenu le plus de mentions « j’aime » sera désigné lauréat de sa catégorie.