« Trè fole macagne » : Le nouveau recueil de contes par Daniel Vincensini

« Comme beaucoup de parents j’ai eu à raconter des histoires à mes enfants » explique D. Vincensini. «Mais la plupart du temps, aux contes traditionnels, je préférais en inventer ». Les ayant toujours en mémoire, et avec l’aide de celles de ses enfants, il en a couché quelques-uns sur le papier. Ainsi est paru voilà quelques jours ce très joli « Trè fole macagne», car, connaissant le personnage, le rire et la plaisanterie ne sont pas absents de ces 3 petites histoires : « Bù va bè », histoire d’une irrésistiblement attirée par son miroir, « Puzzà pè », l’histoire d’une princesse qui « grâce » à sa saleté sauva son royaume. Enfin dans « Nasu rossu », Daniel brosse le portrait d’un prince clown. Un livre en langue corse destiné à un jeune public, élèves de maternelles et de primaires. «Outre le côté ludique, il y a le côté pédagogique avec une immersion en langue corse » souligne D. Vincensni. Ces contes sont magnifiquement illustrés par Léa Maurizi et accompagnés d'un QR code qui permet aux enfants d'avoir une version en audio et aussi des chansons. «Je pense que d’autres contes seront publiés avec aussi en projet un spectacle musical en lien avec ceux-ci» ajoute D. Vincensini qui présentera et dédicacera son ouvrage ce mercredi 18 septembre de 15h à 18h au « Petit M », 19 rue César Campinchi à Bastia.