Travaux au stade Armand-Cesari : un chantier ambitieux dans les temps

Ce mardi matin, Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB), a conduit une visite de chantier pour faire le point sur l’avancée des travaux de modernisation du stade Armand-Cesari. « Certaines améliorations, invisibles de l’extérieur, sont déjà terminées, tandis que d’autres, plus spectaculaires, se dévoileront dans quelques semaines », a-t-il expliqué. Avec un budget de 13 millions d’euros et une livraison prévue pour la fin de 2025, ce projet est présenté comme « sans doute le plus grand chantier de Corse à l’heure actuelle ».



Véritable défi logistique, le chantier mobilise actuellement « quelque 50 ouvriers d’une douzaine d’entreprises au quotidien », précise Louis Pozzo di Borgo. La CAB, propriétaire du stade, coordonne un large éventail d’interventions : « Nous reconstruisons la tribune Est, couvrons les tribunes Est et Ouest, rénovons les vestiaires et la salle de presse, tout en aménageant une cuisine, une brasserie, un musée et une salle de séminaire », a détaillé le président.



Les travaux, déjà bien avancés, concernent notamment les infrastructures en profondeur. « Nous avons déjà finalisé les vestiaires du Sporting, des visiteurs, des arbitres, ainsi que la buanderie et l’infirmerie », explique-t-il. Début octobre, la livraison du musée de 130 m² est prévue, suivie de la cuisine en décembre et de la brasserie en janvier.



Des surprises techniques maîtrisées

Alors que les terrassements de la tribune Ouest approchent de leur terme, avec une charpente prévue pour janvier 2025, une mauvaise surprise est survenue côté Est lors de la démolition de la rampe d'accès. « Nous avons découvert une absence de continuité du mur, non conforme aux normes de construction actuelles », confie Louis Pozzo di Borgo. «A l'époque les contraintes n'étaient pas les mêmes. Une solution technique, qui n’impacte pas le calendrier de travaux, a été validée ». Malgré ce contretemps, l’architecte Gil Gall reste confiant : « Nous avons validé une solution technique qui permet de ne pas toucher au calendrier des travaux. Nous allons créer un nouvel ouvrage de soutènement, ce qui, par ailleurs, offrira un espace supplémentaire de 130 m² ». Le président de la CAB ajoute que cette modification ne dépasse pas le budget initial : « Nous sommes à un peu plus de 12 millions d’euros, toujours en dessous de l’enveloppe prévue. Nous faisons tout pour éviter les dérapages. Pas question que l’histoire se répète. Notre objectif est de faire un stade conforme aux aspirations des supporters et du club, en respectant aussi l’argent public car c’est l’argent des contribuables. Nous serons vigilants jusqu’au bout des travaux, nous devons livrer une copie propre. »



Ainsi, le terrassement de la tribune Petrignani devrait être achevé d’ici fin octobre et le gros œuvre en février 2025. La charpente posée en juillet, la couverture en novembre.

Entre temps seront aménagés buvettes, ascenseur, déambulatoire. Lors du cycle de réunions avec le SCB, les supporters et Socios, la question de l’aménagement des gradins en tribune dite debout a été évoquée et la CAB a décidé de s’orienter vers cette option qui n’était pas autorisée règlementairement par la Fédération au début du cycle de consultation autour du projet. « Nous étudions actuellement les préconisations pour répondre à ces nouvelles normes et doter ainsi le stade Armand Cesari d’une tribune debout » précise Guillaume Gentien, directeur des travaux, de l’ingénierie et des services techniques de la CAB.

Enfin, tribune sud, une salle de séminaire est en cours de construction et devrait être achevée fin février.





Une tribune debout et des équipements modernisés

En parallèle, la CAB travaille avec le SCB, les supporters et les Socios pour répondre à une demande : l’aménagement d’une tribune debout. « Nous étudions les préconisations afin de respecter les nouvelles normes et ainsi doter le stade Armand-Cesari d’une tribune debout », annonce Guillaume Gentien, directeur des travaux.



Un autre aspect important concerne l'éclairage du stade, qui sera entièrement modernisé. « Nous allons installer un système numérique DALI, permettant une gestion avancée de l’éclairage », explique Daniel Baldassari, chargé des travaux. « Le niveau d’éclairage passera de E2 à E3, avec 950 lux au sol, bien au-delà des 600 exigés par la Ligue 2. »





Un chantier en site occupé

L’un des défis majeurs du projet est de mener les travaux sans interrompre les rencontres du SC Bastia. « Les travaux sont réalisés en site occupé, ce qui est une contrainte importante, notamment sur le plan de la sécurité », admet Louis Pozzo di Borgo. Georges Dion-Delobre, architecte du cabinet D+, renchérit : « Nous devons remettre le stade en état avant chaque match, et toutes les entreprises jouent le jeu, il y a une vraie synergie sur le chantier. »



Les travaux doivent s’achever début 2026, permettant à Bastia de disposer d'un stade flambant neuf, moderne, et à la hauteur des attentes des supporters et des exigences sportives. « Notre objectif est clair : livrer une copie propre, un stade conforme aux aspirations du club et des supporters, tout en respectant l'argent public », conclut Louis Pozzo di Borgo.