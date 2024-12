Transports : la CAB renouvelle sa confiance aux autobus bastiais jusqu’en 2031

On prend les mêmes et on recommence, en mieux. Lundi 9 décembre, les membres de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) réunis au port de Toga ont voté pour un prolongement de la Délégation de service public (DSP) pour les transports en commun du territoire. La Société d’autocars bastiaise (SAB), qui est déjà le délégataire de service public, a vu son contrat avec le territoire être renouvelé jusqu’en 2031 pour un montant de 48 millions d’euros.



Renforcer l’offre existante



Cette nouvelle délégation de service public s’accompagne des chantiers de modernisation de grande ampleur pour transporter les deux millions de passagers annuels, à commencer par un renforcement de certaines lignes, « pour suivre les évolutions des usagers », précise Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. Ainsi, la ligne 1 (Gare de Bastia - Montesoro) aura un bus toutes les heures au lieu de toutes les 30 minutes en période non scolaires et le samedi. À l’inverse, la ligne 2 (Gare de Bastia - Hôpital) renforce son trafic avec un bus toutes les 20 minutes au lieu d’une demi-heure aux heures de rentrées et sorties scolaires. L’itinéraire de la ligne 3 sera modifié pour desservir le quartier de Toga, tandis que la ligne 4 empruntera un passage par Case Vechje et la route des oliviers. Les habitants de San Gaetano feront partie de ceux qui bénéficieront des plus gros changements, avec un renforcement des passages de bus pour aller en centre-ville et deux bus scolaires supplémentaires au départ du palais de justice. En ce qui concerne la ligne A, la fréquence des bus de ramassage scolaire sera amplifiée pour pallier la suppression prochaine des circuits scolaires 21, 22 et 25 « afin de faire des économies », indique le président de la CAB. Enfin, la ligne de nuit, qui n’a visiblement pas rencontré le succès attendu « puisqu’elle voyageait parfois avec aucun passager », reconnaît le président, sera remplacé par un service ponctuel, « calé sur les différents évènements proposés dans la ville ».



Moderniser l’ensemble du réseau



Ces changements de ligne s’accompagneront d’une modernisation de la flotte existante, avec l’achat de sept nouveaux bus électriques ou hydrogène au cours des prochaines années. La CAB parie également sur l'énergie verte avec la mise en place de panneaux photovoltaïques dans les dépôts pour recharger les bus électriques. D’autres initiatives viendront renforcer le confort pour les passagers, à commencer par l’installation de vrais abribus à chaque station, qui seront équipés d’un système d’information en continu sur l’état du trafic. Pour autant, Louis Pozzo di Borgo assure que ces travaux de modernisation n’entraîneront pas de hausse de tarif pour les usagers, « par souci d’équité pour ceux qui peuvent se permettre de payer et ceux qui n’en ont pas les moyens », rappelant que 86% des utilisateurs des transports bastiais bénéficient soit de la gratuité des transports ou d’un tarif réduit sous condition de ressources. « Le principe de cette DSP, ce n’est pas de modifier puisqu’elle fonctionne très bien avec une forte fréquentation, souligne le président de la CAB, mais c’est au contraire de prendre le pari d’avoir des bus plus silencieux, moins polluants, avec des tailles de bus adaptés aux quartiers et aux situations », et qui soient suffisamment attractifs pour donner envie à davantage de personnes de délaisser leurs voitures au profit des transports en commun.