Transport en Corse : une fréquentation en légère hausse au premier semestre 2025

3 070 977. C’est le nombre de passagers enregistrés dans les ports et aéroports de Corse entre les mois de janvier et juin 2025, selon les données publiées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, en charge de la gestion des infrastructures. Un chiffre en légère hausse par rapport à la même période l’année dernière, où 3 025 969 passagers avaient été enregistrés, et nettement supérieur à 2019, année de référence avant Covid, où 2 952 751 passagers avaient circulé.



Lors des six premiers mois de l’année 2025, les ports de commerce de l’île ont ainsi accueilli 1 300 554 passagers, contre 1 288 059 en 2024, et 1 253 196 en 2019, soit une très légère hausse de 1 % par rapport à l’année passée et de 4 % en six ans. Dans le détail, la progression reste modérée mais stable au fil des mois. Le premier trimestre a été relativement calme, avec une fréquentation en légère baisse par rapport à l’année 2024 (261 760 passagers contre 270 976 l’an passé). Le deuxième trimestre, notamment en avril et juin, montre une hausse plus marquée de 11 %, portée majoritairement par les premiers flux touristiques du printemps et du début de l’été. Le mois de mai, quant à lui, a connu une baisse de 13 % par rapport à 2024, mais une hausse de 19 % par rapport à son niveau avant Covid, avec 317 678 passagers ayant transité vers l’île.



Parmi les ports corses, Ajaccio et Porto-Vecchio se distinguent par une dynamique clairement positive. Le port d’Ajaccio enregistre 333 768 passagers au premier semestre, en hausse de 7 % par rapport à 2024. La progression est particulièrement marquée en juin avec une fréquentation en hausse de 15 % sur un an. Du côté de Porto-Vecchio, la tendance est également à la hausse, avec 61 044 passagers comptabilisés sur six mois, soit +13 % par rapport à l’an dernier. En revanche, Propriano affiche un bilan plus contrasté avec 35 149 passagers entre janvier et juin 2025, ce qui représente une baisse de 9 % par rapport à 2024. Mais sur une échelle plus large, la fréquentation est en hausse de 61 % par rapport à 2019. Le mois de juin, à lui seul, illustre cette tendance, avec un bond de +115 % comparé à son niveau d’avant Covid.



À l’inverse, les autres ports de l’île peinent à retrouver leur dynamique. Bastia, bien que restant le port le plus fréquenté de Corse avec 689 801 passagers, stagne par rapport à 2024 (+1 %). Le mois de mai a marqué un coup d’arrêt avec une baisse de 23 % par rapport à l’année dernière. L’Île-Rousse recule avec 92 577 passagers, soit -7 % par rapport à l’année 2024. Enfin, Bonifacio enregistre 88 215 passagers, en baisse de 12 % en comparaison avec l’an passé, et -71 % rien qu’au premier trimestre de cette année.





Dans les aéroports, des performances contrastées





En ce qui concerne les transports aériens, les aéroports de Corse ont accueilli 1 770 423 passagers au premier semestre 2025, soit une hausse de 2 % par rapport à 2024, qui avait enregistré 1 737 910 passagers, et de 4 % par rapport à 2019 et ses 1 699 555 passagers. Une tendance plutôt stable, portée surtout par une bonne tenue du deuxième trimestre, qui dépasse légèrement celui de l’an passé avec 1 305 809 passagers (+ 3%). Le premier trimestre, en revanche, a été un peu en retrait avec une baisse de 2 % sur un an, soit 464 614 passagers, contre 474 155 en 2024.



Les aéroports de Figari et Calvi tirent leur épingle du jeu. Figari enregistre 331 711 passagers sur six mois, en hausse de 7 % par rapport à 2024, et de 28 % comparé à 2019. Une augmentation qui se ressent principalement au premier trimestre, avec un total de 54 017 passagers, soit 138 % de plus qu’il y a cinq ans, avec 22 601 voyageurs. Même dynamique à Calvi, où la fréquentation progresse de 2 % sur un an et de 22 % sur six ans, atteignant 145 795 passagers. Le deuxième trimestre a été très porteur, en particulier en avril (+17 % par rapport à 2019) et mai (+34 %).



L’aéroport de Bastia affiche des résultats plus contrastés. Il totalise 634 861 passagers sur le semestre, un chiffre stable par rapport à l’année précédente. La fréquentation a été en repli au premier trimestre (-2 %), avant de repartir à la hausse au printemps (+2 % au deuxième trimestre). Le mois d’avril a notamment été en forte progression avec 122 622 passagers enregistrés, soit +15 %, contre un mois de mai plus terne, avec 147 435 passagers, soit seulement 72 de plus que l’année précédente.



En revanche, l’aéroport d’Ajaccio stagne par rapport à 2024 et baisse par rapport à 2019. Il a enregistré 658 056 voyageurs cette année, soit -1 % par rapport à 2024, et -4 % en comparaison avec 2019. Une baisse particulièrement marquée au printemps, avec 3 % de passagers en moins en avril comparé à 2019, 4 % en mai et jusqu’à 11 % en juin.