Transfert à Paris de jeunes militants : les partis nationalistes dénoncent

Après 96h de garde à vue, cinq personnes interpellées lundi dans le cadre d’une enquête diligentée par le Parquet National Antiterroriste ont été transférées à Paris ce vendredi pour être entendues par un juge antiterroriste. Parmi elles, figurent de très jeunes gens, dont deux mineurs, ce qui n’a pas manqué de provoquer l’ire du mouvement nationaliste.



« En 2023, la déportation existe toujours », a ainsi fustigé Corsica Libera dans un communiqué en arguant : « La police coloniale française transfère ce matin à Paris des mineurs dans le cadre des interpellations de ces dernières heures. Il leur est simplement reproché l’engagement de leur famille au service de la Corse ». Un transfèrement « dans des conditions scandaleuses et au mépris du droit » que la conseillère territoriale du parti, Josepha Giacometti-Piredda a entendu porter dans l’hémicycle de l’Assemblée de Corse à l’occasion de la session de ce vendredi après-midi. « Selon les mots qu’a pu entendre son avocat, le juge va le sermonner alors que ce jeune homme depuis le début de la semaine est interrogé non pas sur des faits qui pourraient lui être reprochés, mais sur ses amitiés, ses opinions, ses idées, ses envies, ses ambitions. Y a-t-il un retour de la police politique ? C’est possible. Est-ce que ce sont des procédés inacceptables au mépris du droit et des droits humains ? C’est une certitude », a-t-elle soufflé en reprenant : « Alors que la France est en train de s’embraser, on a une démonstration de force, l’antiterrorisme vient montrer les muscles en Corse en arrêtant un très jeune garçon, et en le transférant à Paris dans ces conditions. On a besoin d'affirmer une certaine force, on a besoin d'intimider, alors que, j’avais déjà eu l'occasion de le dire au ministre de l'Intérieur, des discussions sont en cours, alors qu’on parle d’un pseudo processus. Je trouve que ça fait beaucoup et souvent de coïncidences, beaucoup et souvent à la veille de rendez-vous politiques, beaucoup et souvent avec certaines méthodes qui tentent un amalgame et une marginalisation, beaucoup et souvent sur la question des opinions politiques ».