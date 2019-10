Trail : la première de « A serra di u Capicorsu »

Une manifestation sportive, mais pas que, qui a demandé plus d’un an de préparation à Frédéric Raffaelli, le président de l’association, et à toute son équipe. « On a rouvert des pistes, des sentiers multi centenaires qui reliaient les villages entre eux et permettaient d’acheminer les récoltes ou les pains de glaces issus des glacières du Cap jusqu’à Bastia » explique Frédéric Raffaelli.

Les coureurs passeront par les deux sommets emblématiques du Cap Corse, « Cima di e Foliccie », à 1322 m puis le «Stellu» à 1307 m». Une course en montagne donc qui sera particulièrement difficile : 57 km de Centuri à Bastia et 3000 m de dénivelé positif. Une course que l’on pourra effectuer en solo ou en relais avec un 1er tronçon entre Centuri et le col St Jean, 32 km, et un 2ème entre le col et Bastia, 24 km.



Cette course demandera des qualités physiques puisqu’elle se déroule sur un parcours exigeant, très technique, mais il faudra aussi y ajouter le mental. Cet évènement sportif qui intégrera le patrimoine et la langue corse, se veut éco-responsable en limitant dans les sites traversés l’impact du passage des coureurs. Lors du retrait du dossard, chaque concurrent devra signer une charte lui imposant de ne pas utiliser de bâtons et l’obligation de se servir d’une éco-tasse réutilisable. Dans ce projet l’association Mantinum a aussi associé les scolaires du Cap Corse.



« En partenariat avec l’Education Nationale nous nous sommes rendus dans plusieurs écoles afin de présenter notre projet. Pourquoi ? Comment ? Et également les sensibiliser au sport en montagne, au respect de l’environnement. Beaucoup d’enfants feront ainsi partie de l’organisation et seront à différents points de ravitaillement le long du parcours ». Départ ce samedi à 6 heures de Centuri, à la frontale. Les plus rapides devraient pointer au Vieux port de Bastia aux environs de midi où sera installé un village du Cap avec ses artisans et exposants. Ce trail a suscité un bel engouement et les inscriptions, limitées à 275, sont closes depuis longtemps. On viendra du Continent, de Belgique, d'Italie et bien sûr de Corse pour y participer.

CNI a pris le chemin des crêtes en compagnie Frédéric Raffaelli