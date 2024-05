Trail de Pietralba : vers un record de participation ce dimanche

Depuis plusieurs semaines, l’association « Ghjuventù Petralbinca » doit faire face à un afflux de demandes incessantes concernant le trail qu’elle organise ce dimanche. Plus de 700 coureurs sont désormais inscrits lors pour la course, qui compte 4 formats différents. Un engouement qui étonne Stéphanie Grisoni Sauli, organisatrice de la manifestation : « Franchement, c’est de la folie. On ne s’y attendait pas du tout. On a vu que rapidement les demandes d’inscriptions étaient nombreuses, mais là, cela a dépassé toutes nos attentes. Nous avons dû fermer les inscriptions pour des raisons de sécurité, car nous attendons plus de 1 200 personnes au village, entre les participants et les bénévoles. Nous recevons encore des demandes tous les jours mais nous n'avons plus de dossards ».



Des retombées économiques importantes pour la pieve



Accueil sympathique, bénévoles souriants, et cadre majestueux, nombreuses sont les raisons, qui ont poussé le monde du trail, et même au-delà, à s’inscrire pour la 6e édition de la « Petralbinca », poussant les organisateurs à clôturer les inscriptions depuis plusieurs semaines maintenant au grand dam de nombreux coureurs.

Un engouement qui a pris de court les organisateurs, soucieux de redynamiser le village et la pieve en cette avant-saison touristique : « Je pense que les retombées économiques vont être très importantes même au-delà de Pietralba, Lama et Urtaca, car nous avons des coureurs, qui viennent du Continent, et qui ont dû se loger à Lozari, car tout est complet aux alentours. Cela va être pareil pour les restaurants pendant tout le week-end ! » se réjouit Stéphanie Grisoni-Sauli.



Quatre courses, un panorama exceptionnel



Avec 4 formats proposés, la manifestation va attirer des sportifs de renom tout comme des coureurs de dimanche, ravis de pouvoir s’élancer dans un cadre idyllique. L’épreuve reine (L'Alturaghja) de 45 km avec 2 900 mètres de dénivelé empruntera le chemin de Canale, Lama et Urtaca d’arriver au sommet du Monte Astu (1435m) qui offre un panorama à 360° exceptionnel notamment sur le golfe de Saint Florent. Les coureurs pourront ensuite rejoindre Bocca di Tenda, sur les lieux de la bataille de Samperu en 1554, avec pour compagnons, les fameux chevaux sauvages, avant de revenir par le village de Casenove. Les autres formats proposés sont une course de 21 km (A Petralbinca) avec 1400 m de dénivelé et une plus petite de 11 km (A Castagna) ainsi qu’une marche de 8 km.



A noter que les dossards pourront être récupérés à partir du samedi 3 juin de 14h à 19h à la salle des fêtes du village, et le lendemain matin, jusqu’à 30 mns avant le départ de chaque course, à la salle des fêtes de Pietralba. Une navette sera à disposition pour faire le transfert de la salle des fêtes jusqu’au départ qui sera donné sur la place du village.